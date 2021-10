Prizz Telecom, entité du groupe Infra-Corp, se positionne comme opérateur d’infrastructure fibre qui construit, exploite et commercialise des réseaux de 2.500 kilomètres en Ile de France, déservant les principaux datacenters parisiens (TH2, TH1, PA2, DC2 …).

L’entreprise couvre ainsi l’une des zones économiques les plus riches de France, avec plus de 70 000 établissements de plus de six salariés, raccordables aux infrastructures déjà construites.

Les offres à haut niveau de service de Prizz Télécom s’appuient sur un cœur de réseau de 100G MPLS de dernière génération, permettant de délivrer jusqu’à 10G de bande passante au client final.

Joël Péron, Président de Prizz Telecom, détaille sa feuille de route : « Notre volonté est de nous positionner comme une alternative crédible pour déployer et opérer, en toute neutralité, des réseaux de fibre optique performants sur les territoires, au service des collectivités, des opérateurs et des entreprises ».