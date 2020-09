L’éditeur Progress qui dispose d’un portfolio de plateformes de développement Cloud Native (Kinvey, NativeChat…) et moderne (Telerik DevCraft, Kendo UI) cherche aujourd’hui à s’imposer plus activement dans la chaîne DevSecOps des entreprises. Il annonce ainsi l’acquisition d’une startup de Seattle considéré comme l’une des pépites de l’univers DevOps et l’un des pionniers de la chaîne d’outillage DevOps : Chef.

Fondée en 2008, la société Chef est rapidement devenue populaire dans le domaine de l’automatisation des infrastructures. Sa plateforme est considérée comme l’une des principales briques d’une chaîne CI/CD afin de construire, déployer et gérer les applications au-dessus d’infrastructures ‘on-premises’ ou hybrides. Bien placé dans les « Strong Performers » de la dernière Forrester Wave sur les plateformes d’automatisation, Chef a levé près de 105 millions de dollars depuis sa création (dont 40 millions en 2015 en Série E, dernière levée en date) et a réalisé un chiffre d’affaires de 70 millions de dollars en 2019.

Progress va dépenser 220 millions de dollars cash pour s’offrir Chef. Yogesh Gupta, son CEO, explique que « cette acquisition s’aligne parfaitement avec notre stratégie de croissance et répond aux exigences que nous avons énoncées précédemment : un modèle de revenu récurrent solide, une technologie qui complète notre entreprise, une clientèle fidèle et la capacité de tirer parti de notre modèle d’exploitation et de notre infrastructure pour gérer l’entreprise plus efficacement. Nous sommes confiants que cette acquisition profitera aux deux entreprises, ainsi qu’à nos clients, partenaires, investisseurs ainsi qu’à la communauté Chef. ».