Proofpoint annonce une solution de conformité réglementaire pour capturer et archiver des données issues de Microsoft Teams.

Dans un temps où le télétravail est de plus en plus fréquent, les entreprises soumises à différentes obligations réglementaires (FCA, FINRA, OCRCVM, SEC …) doivent mettre en place des environnements de travail spécifiques pour leurs collaborateurs.

La solutions de Proofpoint pour Teams leur garantit de capturer des messages et du contenu au format natif, y compris du texte, des images, etc. Elle préserve le contexte original des messages et du contenu au moment de la capture et lors de mouvements de données.

Sont également proposées des fonctions d’enregistrement pour les modifications et de suppressions de contenus capturés.

Enfin, l’entreprise est assurée que le contenu capturé est stocké avec une précision absolue.

Darren Lee, VP Exécutif, explique que « des millions d’utilisateurs s’appuient sur des plateformes de collaboration numérique comme Microsoft Teams pour travailler à distance avec succès. Grâce à Proofpoint Content Capture, les entreprises peuvent facilement assurer la conformité dès lors que leurs employés adoptent ces outils ».