Protolabs, entreprise à la pointe de la technologie produisant des composants personnalisés grâce à des procédés automatisés d’impression 3D, d’usinage CNC, de fabrication de tôles et de moulage par injection, annonce l’acquisition de 3D Hubs pour 280 millions de dollars immédiatement et jusqu’à 50 millions supplémentaires sous conditions.

3D Hubs est une plateforme de fabrication en ligne qui a levé 30 millions de dollars fin 2016 et a facilité la fabrication plus de 6 millions de pièces. Elle s’est fixée pour objectif de proposer l’offre digitale de fabrication de pièces sur mesure la plus complète au monde. L’intégration de cette plateforme devrait permettre à Protolabs d’acquérir de nouvelles capacités jusqu’alors en dehors de son champ d’expertise, avec des impératifs de tarification et de délais encore plus exigeants.

Rob Boder, futur CEO et Président de l’ensemble, indique : « Nos organisations combinées fourniront au marché une solution de fabrication numérique de pointe pour répondre à leurs besoins, de l’idée au prototype jusqu’à la production complète et l’utilisation de la pièce finale. Ensemble, nous pouvons répondre à presque tous les besoins de fabrication sur mesure tout au long du cycle de vie du produit ».