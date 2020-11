Protolabs, spécialiste de la fabrication de prototypes et petites séries, annonce l’ouverture d’une nouvelle plateforme en ligne dédiée aux concepteurs et ingénieurs.

Cette offre de fabrication numérique permet aux utilisateurs de gérer leurs prototypages et leurs exigences de production à la demande avec une grande simplicité.

« Aujourd’hui plus que jamais, l’important est d’agir rapidement et de veiller à être les premiers à commercialiser de nouveaux produits », explique Bjoern Klaas, vice-président et directeur général de Protolabs Europe. « C’est la raison pour laquelle nous avons été ravis de lancer notre toute nouvelle plateforme d’e-commerce en Europe la semaine dernière. »

Reprenant les fonctionnalité de la version précédente à commencer par la possibilité de créer des devis de pièces incluant des analyses de faisabilité (DFM), elle offre une nouvelle interface plus intuitive, conviviale et rapide grâce à laquelle les utilisateurs peuvent créer des projets en téléchargeant plusieurs fichiers, partager des devis avec leurs collègues et visualiser des prix mis à jour en temps réel en fonction des spécifications des projets.

Ils profitent ainsi dans les meilleures conditions de l’ensemble des trois services phares de Protolabs : l’impression 3D, l’usinage CNC et le moulage par injection).

L’entreprise, qui dispose de 11 implantations dans le monde, est présente en France au Bourget du Lac.

Bjoern Klaas, DG Europe, reconnaît que « l‘industrie vit actuellement une période charnière, et nous sommes conscients qu’à l’heure où les besoins des clients évoluent, la chaîne d’approvisionnement doit jouer son rôle en proposant davantage de rapidité et de flexibilité ».