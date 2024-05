Le rachat de VMware par Broadcom a plongé le marché de la virtualisation dans un contexte de turbulence sans précédent, laissant bien des DSI dans l’interrogation quant à la pérennité de leurs choix technologiques. Ainsi, les DSI sont activement à la recherche de partenaires fiables pour développer des scénarios d’évolution ou des alternatives de migration…

Pour discuter de cette problématique et notamment de Proxmox comme une alternative robuste à VMware, nous recevons sur le plateau d’InformatiqueNews, Alexandre Buisine, dirigeant associé chez Enix, spécialisé dans l’infogérance d’infrastructures virtualisées.

En effet, Enix s’appuyant sur sa longue expérience de spécialiste dans l’infogérance de plateformes informatiques met en avant Proxmox, une alternative de virtualisation fiable et éprouvée, basée sur le moteur de virtualisation KVM. Alexandre Buisine insiste sur le fait que Proxmox, que ce soit pour les architectures Cloud ou OnPremise, est une solution reconnue, utilisée depuis de nombreuses années dans le monde entier sur de grosses infrastructures. Proxmox est une solution open source d’origine européenne, bénéficiant d’un écosystème mature et d’un large support.

L’annonce du support prochain de Proxmox par un acteur majeur de l’industrie tel que l’éditeur Veeam est une preuve supplémentaire de la reconnaissance de la solution par le marché.

Durant l’interview, Alexandre Buisine détaille plusieurs approches de migration : la plus simple étant le remplacement direct de VMware soit par un Cloud Proxmox pour les infrastructures Cloud soit en version OnPremise pour maintenir l’écosystème existant sans subir de hausses de coûts. Dans ce cadre, Enix accompagne ses clients dans leur migration vers Proxmox en intégrant les différentes briques de leur infrastructure et en pilotant le projet de migration de leurs machines virtuelles de manière transparente et progressives.

Enfin, Alexandre Buisine évoque, pour les organisations prêtes à adopter des changements plus substantiels, une seconde approche, la conteneurisation et Kubernetes comme des axes d’évolution possibles pour les clients souhaitant aller plus loin dans la modernisation de leur infrastructure.

Il explique que la conteneurisation peut être en compétition ou en collaboration avec la virtualisation, et que le choix entre ces deux approches dépend des cas d’usage et des besoins des clients.

Bien évidemment, les équipes d’Enix accompagnent leurs clients dans cette réflexion et dans la mise en œuvre de la solution la plus adaptée à leurs besoins.

Vidéo réalisée en partenariat avec la société Enix