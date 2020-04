Paessler lance PRTG Enterprise Monitor, une nouvelle plateforme de supervision IT pour les entreprises réparties sur de nombreux sites, disposant de nombreux points de vente ou gérant beaucoup de capteurs IoT. Le modèle de licence proposé donne une idée de la taille des parcs à superviser puisqu’il débute à 30 000 capteurs!

Version musclée de son réputé logiciel de supervision PRTG Network Monitor, cette version « Enterprise Monitor » est fournie avec ITOps Board, un outil développé par Matello Technologies qui vient renforcer les possibilités de configuration de PRTG et offre une vue d’ensemble orientée vers les services.

Chaque licence, installée sur un serveur, permet de s’assurer que le réseau, l’infrastructure, les applications et les bases de données sont en ordre de marche, et que les ateliers de production ou appareils de l’Internet des Objets sont opérationnels.

Grâce à l’intégration de ITOps Board, PRTG Enterprise Monitor inclut des tableaux de bord multiserveurs en temps réel, y compris ceux dédiés aux applications métiers mais aussi des fonctions de collecte et de filtrage des alertes permettent de concentrer les informations importantes là où il faut. Des fonctionnalités de SLO (Service Level Objectives), définies par métier, permettent de modéliser et superviser des SLA : elles scrutent les performances et affichent les disponibilités telles que définies dans les SLA (Service Level Agrement), des alertes étant bien évidemment émises en cas de dépassement.

Helmut Binder, CEO de l’éditeur, estime qu’« avec Enterprise Monitor, nous améliorons PRTG avec des tableaux de bord orientés services et un modèle de licence flexible par abonnement, idéal pour une mise à l’échelle horizontale ».