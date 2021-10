QAD, éditeur d’une solution d’ERP cloud pour la Supply Chain, ajoute deux nouveaux modules à sa plateforme destinée aux industriels pour aider les entreprises à mieux communiquer avec leurs clients.

Le premier module se nomme QAD Supplier Relationship Management (QAD SRM). Dédié à la gestion des relations fournisseurs, il offre aux fabricants et à leurs fournisseurs un point d’entrée unique pour faciliter les échanges en temps réel, améliorer les processus de supply chain et réduire les risques liés aux approvisionnements entrants. Outre la gestion de la qualité des fournisseurs, ce module améliore également la gestion des contrats et les performances des fournisseurs.

Le second module, QAD Sourcing, facilite l’automatisation du processus “source to contract” et permet notamment aux acheteurs de mieux s’approvisionner en matériaux directs et de gagner un temps précieux lors de l’achat de produits et services de faible valeur ou hautement standardisés qui ne nécessitent pas de communications détaillées avec les fournisseurs.

Anton Chilton, PDG de QAD, se félicite : « Ces deux nouvelles solutions aideront nos clients à communiquer de manière efficace et transparente avec leurs fournisseurs, en automatisant et en diffusant en continu les informations sur les performances et les risques des fournisseurs tout au long de leur cycle de vie ».