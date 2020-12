Qarnot, spécialiste de la fourniture d’infrastructure pour le HPC, aura réussi son année 2020 avec l’installation de 20 000 cœurs de calcul supplémentaires et l’embauche de 15 collaborateurs.

Et l’entreprise ne compte pas s’arrêter là et vise pour 2021 une forte croissance à base de nouveaux clients et d’élargissement de son marché.

Remarqué pour ses collaborations avec l’industrie du cinéma animé (Antartica, Minions 2, …), Qarnot a réussi à consolider ses relations commerciales avec ses clients comme BNP Paribas depuis cinq ans, et à en construire de nouvelles, à l’image de Natixis ou la Société Générale, qui ont récemment fait confiance à Qarnot pour leurs calculs d’analyses de risques.

Pour 2021, l’entreprise table sur une poursuite de sa croissance et notamment à l’export où l’entreprise a d’ores et déjà ciblé l’Europe du Nord et l’Allemagne, où haute-technologie, solutions environnementales, et innovation sont les préoccupations cardinales dans la reprise économique.

Paul Benoit, co-fondateur, se félicite : « Nous faisons nos preuves et en récoltons les fruits : la demande s’accroît considérablement, avec plusieurs clients prestigieux récemment. Il nous faut sans cesse équilibrer l’offre et la demande, c’est pourquoi nous avons encore élargi notre parc de cœurs de calculs ».