Qlik, spécialiste de l’analyse de données au service de la prise de décision, annonce l’acquisition de Big Squid, éditeur d’outils de Machine Learning sans code en mode AutoML.

La combinaison de Big Squid avec celles de Qlik étend davantage les capacités d’analyse augmentée dans le cloud ainsi proposées aux entreprises.

Cette manœuvre stratégique renforce la vision de Qlik en matière d’Intelligence Active. Une vision qui vise à ce que technologie et processus permettent de déclencher des actions immédiates à partir de données fiables, mises à jour en temps réel, pour accélérer la création de valeur métier tout au long de la chaîne analytique.

Mike Capone, CEO de Qlik, explique que « les équipes Data et Analytics sont conscientes du potentiel inexploité des données pour établir des prévisions et des plans. Il leur manque simplement les ressources et les compétences de modélisation nécessaires pour découvrir et livrer les informations qui alimentent ces travaux. Grâce aux fonctionnalités AutoML de type no code en mode SaaS de Big Squid, ces équipes pourront développer en toute transparence et facilité leurs capacités analytiques directement à l’intérieur de la plateforme Qlik, avec des modèles pilotés par IA qui fournissent des indications uniques pour permettre une planification et une action rapides lorsque cela importe le plus. »