Le marché de la « Self BI » et de la visualisation des données est ultra concurrentiel. Entre les poids lourds historiques et les startups disruptives, chaque éditeur doit mener un train d’innovations permanent et consolider ses parts de marché.

Qlik, considéré comme l’un des 4 leaders du marché des plateformes BI par Gartner dans son Magic Quadrant 2020, annonce aujourd’hui l’acquisition de Knarr Analytics, une startup innovante connue pour ses solutions de collaboration en temps réel, d’exploration avancée des données et de capture d’enseignements tirés des données.

Cette acquisition vient renforcer la nouvelle vision de Qlik autour de « l’intelligence active », un concept dans lequel les données mises à jour en temps réel servent des technologies et processus générant des actions concrètes et immédiates. « Chaque processus et décision peuvent être éclairés et améliorés grâce à des données en temps réel, ce qui permet de déclencher des actions ou de prendre de meilleures décisions lorsque celles-ci jouent un rôle prépondérant – c’est ce que nous appelons l’Intelligence Active » explique James Fischer, Chief Product Officer chez Qlik. « L’acquisition de Knarr Analytics nous permettra de faire progresser l’Intelligence Active de nos clients en encourageant une collaboration plus étroite entre gestionnaires de données et utilisateurs métiers, ce qui leur donnera la possibilité de mieux utiliser et d’augmenter la valeur des données dans l’ensemble de l’entreprise. »

Pour une entreprise, l’absence de prise de décision est synonyme de stagnation et donc de déclin dans un monde où les besoins et les demandes ne cessent d’évoluer. Pour éviter une telle situation, une meilleure collaboration est nécessaire entre toutes les personnes travaillant en lien avec les données et l’analytique, depuis les intégrateurs jusqu’aux data citizens, en passant par les gestionnaires des données et les développeurs BI.

Les solutions de Knarr peuvent aider à créer un canevas unique de données et d’enseignements sur lequel se tisseront les liens entre les différents utilisateurs de la data, tout au long du processus analytique. Tous les intervenants bénéficient ainsi d’une vision élargie du contexte commercial afin de révéler les données sous-jacentes et les enseignements qui en découlent.

Ces solutions vont directement venir enrichir l’expérience Insight Advisor sur Qlik Sense. Les utilisateurs vont ainsi profiter d’une exploration visuelle avancée des modèles de données et de nouveaux outils de collaboration en temps réel et notamment d’une nouvelle capacité à capturer et à partager les enseignements tirés de l’analyse à l’aide de notes et de snapshots.

Les termes exacts de l’accord n’ont pas été révélés. Prochainement fondus au cœur de l’offre Qlik Sense, les actuels produits Knarr Analytics seront rapidement retirés du marché mais Qlik continuera d’en assurer le support jusqu’à la fin 2021.