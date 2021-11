QNTM Group, écosystème d’entreprises œuvrant dans les technologies liées à la transformation numérique des processus de vente, annonce l’acquisition d’Ibexa et notamment de sa Digital Expérience Platform (DXP) grâce à laquelle les utilisateurs B2B peuvent transformer leurs stratégies de vente et créer des expériences d’achat sans friction.

Offrant depuis le cloud des solutions de gestion de contenu headless, d’e-commerce et de personnalisation ainsi que des capacités de développement flexibles, DXP est implémentée par un écosystème de partenaires dédiés à travers l’Europe. Des marques telles que Crédit Agricole, Pierre Fabre, Groupe Atlantic et Whirlpool utilisent aujourd’hui Ibexa comme principal levier de leur croissance numérique.

Le siège d’Ibexa est basé à Oslo, en Norvège, et possède des bureaux en Allemagne, en France, en Espagne, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« Nous étions à la recherche d’une entreprise ‘cloud native’ en pleine croissance, disposant d’un réseau de partenaires et de clients bien établi en Europe et capable de proposer une offre plus large dans notre pôle eCOM/CMS, explique Eivind Roald, PDG de QNTM. Ibexa répond à nos critères stricts, et avec Hesehus que nous avons racheté en janvier 2021, Ibexa créera un énorme potentiel pour faire évoluer les deux entreprises plus rapidement et augmenter la valeur de l’ensemble de l’écosystème QNTM« .