Et si le format MP3 vivait ses derniers jours ? Depuis longtemps décrié, l’ancien format star de la musique numérique semble condamner à plus ou moins brève échéance. Comme le confirme la décision de Qobuz d’abandonner son offre à ce format…

Les amoureux de musique le savent bien. Le format MP3 est très pratique et universel mais sa compression à perte ne restitue pas toute la qualité d’origine des enregistrements sonores. Né à une époque où les baladeurs numériques avaient des espaces de stockage plutôt limité et où la bande passante Internet se chiffrait en kilobit et non en mégabit, le format le plus populaire de la musique numérique est bien loin de la qualité CD et plus encore de celle des nouveaux formats d’enregistrement numérique.

Qobuz est un service français de streaming et de téléchargement de musique de haute qualité qui a choisi dès sa création en 2007 de se démarquer de Deezer et de la concurrence américaine en se focalisant sur l’expérience sonore. À quoi cela sert-il d’avoir des chaînes Hi-Fi et des enceintes de très haute qualité quand les sources sonores sont limitées par la dégradation imposée par le MP3 ?

Désireux de proposer un son qui respecte l’œuvre de l’artiste, Qobuz a décidé de retirer, dans les prochains jours, son offre de streaming en qualité MP3. Objectif, se focaliser sur ses deux offres streaming « haute qualité » : l’offre Hi-Fi (en qualité CD, format FLAC 16-bit 44,1 KHz) et l’offre Studio (en qualité Hi-res, 24-bit, 192 KHz).

« Aimer la musique, c’est aussi et surtout aimer celles et ceux qui la font, affirme Denis Thébaud, Président directeur général de Qobuz. Nous militons pour une musique non compressée, qui respecte l’oeuvre et son artiste, et pour un modèle de consommation musical qui assure une juste rémunération des artistes et des ayants droit. Nous voulons être un allié de la qualité musicale pour offrir à nos abonnés le meilleur de la musique. »

Aujourd’hui, le savoir-faire technique du service français s’étend à l’international. Le service est implanté dans 12 pays européens. Et au début du mois de juin, Qobuz a scellé un partenariat financier et industriel avec Québecor, chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture. De cette alliance est née QUB musique, une plateforme de streaming nouvellement lancée au Québec par l’entreprise québécoise.

Pour sensibiliser le grand public à l’importance de la qualité de la consommation musicale, Qobuz a donné le micro à des artistes, auteurs-compositeurs et personnalités reconnues de l’industrie musicale française. Il en résulte une petite vidéo que nous partageons ici en guise de conclusion :