Deux rapports donnent une image du marché des smartphones en 2020 et en 2021. En 2020, Mediatek a gagne des parts de marché sur la concurrence mais Qualcomm domine la 5G. Huawei va quitter le Top 5 en 2021.

On a beaucoup parlé d’Apple et de son processeur M1 dans l’univers ARM ces dernières semaines. Même si Samsung conçoit ses processeurs Exynos et si Huawei se bat pour préserver les capacités de création de SoCs de sa filiale HiSilicon (mise à mal par le bannissement américain et l’interdiction pour TSMC de fabriquer les puces conçues par HiSilicon), dans le domaine des smartphones deux acteurs dominent le marché : l’américain Qualcomm et le taïwanais Mediatek.

À la surprise générale et pour la première fois de son histoire, Mediatek est passé devant Qualcomm en nombre d’appareils vendus équipés de leurs processeurs respectifs.

Si l’on en croit le rapport de Counterpoint Research, porté par la reconfiguration du marché des smartphones en faveur des milieux de gamme et par de fortes ventes en Chine et en Inde dans la tranche des smartphones de 100 à 250$, Mediatek est crédité au troisième trimestre 2020 de 31% des ventes contre 29% pour Qualcomm.

Toutefois, sur le haut de gamme et d’une manière générale sur les parts de marché des smartphones 5G, Qualcomm s’affiche le leader du segment avec 39% des appareils vendus équipés de ses chipsets 5G. Toutefois, sur ce troisième trimestre 2020, les ventes d’appareils 5G n’ont représenté que 17% des ventes totales de smartphones. Pour autant, cette suprématie sur la 5G doit rassurer Qualcomm alors que les parts de marché des appareils 5G sont en forte croissance.

Une bonne nouvelle pour le nouveau patron du concepteur américain de CPU. On a en effet appris cette semaine que Steve Mollenkopf, CEO de l’entreprise depuis 2014, prenait sa retraite. Le conseil d’administration de la société a choisi à l’unanimité, et sans surprise, Cristiano Amon pour le remplacer. Ce dernier était déjà président de l’entreprise et la figure de proue médiatique de l’entreprise depuis deux ans. Il possède désormais la double casquette de CEO et de Président de Qualcomm.

Autre surprise de ce classement Counterpoint Research, HiSilicon est encore crédité de 12% de parts de marché. Pourtant, Huawei est en perte de vitesse, très impacté par les sanctions américaines qui l’ont notamment conduit à se séparer de sa filiale Honor en fin d’année 2020. Certes, le groupe chinois aurait écoulé en 2020 près de 170 millions de terminaux ce qui lui permet de conserver la troisième place du marché mondial du smartphone. Mais le cabinet TrendForce anticipe un écroulement des ventes (notamment suite à la vente d’Honor) de Huawei : le groupe pourrait n’écouler que 45 millions d’appareils 5G en 2021, chutant ainsi à la septième place mondiale !