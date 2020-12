Qualcomm continue dans sa démarche « Smart Cities Accelerator Program » initiée en 2019 pour favoriser la multiplication des smart cities et autres espaces connectés et qui rassemble plus de 300 fournisseurs de solutions et services IoT.

Qualcomm annonce le lancement de sa suite « IoT Services Suite » pour permettre à son écosystème de créer et déployer des « Smart Applications » pour différents secteurs verticaux : smart cities, education, contruction, logistique, santé.

Proposé comme une palette « IoTaaS », cette suite vise à faciliter, pour les villes et les entreprises, le déploiement et l’intégration de matériels ou logiciels jusqu’ici technologiquement fragmentés.

Avec pour finalité que la mise en œuvre des solutions proposées par les partenaires de l’Accelerator Program soient plus rapides, moins coûteuses et plus facilement menées de bout en bout.

Sanjeet Pandit, Senior Director de Qualcomm, indique : « Notre programme et nos outils forment un écosystème qui établit une passerelle entre les fournisseurs de services IoT et les entités qui veulent déployer ses technologies ».