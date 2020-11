Qualtrics, une entreprise du groupe SAP, combine différentes données issues des solution SAP Ariba, Fieldglass et S/4Hana mais également des informations collectées en temps réel auprès des fournisseurs pour aider les services achats dans leurs démarches source-to-pay.

Le moteur Qualtrics iQ propose, par exemple, des analyses prédictives et de l’intelligence pour favoriser la prise de décision en matière de dépenses. Des workflows automatisés, fluides et homogènes, et partagées entre les équipes, permettent de réduire les écarts tout au long des processus et d’identifier précisément les changements à prendre en compte.

XM Suppliers permet également de sécuriser les ressources critiques pour l’entreprise et de répondre proactivement aux retours des fournisseurs les plus importants. Les informations délivrées par l’IA intégrée à la solution seront utilisées pour améliorer les processus de la supply chain et influencer les termes des contrats ayant un impact positif sur le ROI.

Brian Stucki, VP exécutif, précise : « Qualtrics XM for Suppliers met les feedbacks des fournisseurs au cœur de l’interaction acheteur-fournisseur et devient une part intégrante de la prise de décision et de la construction de la relation. Les équipes achats obtiennent ainsi une vision holistique du processus global du point de vue des fournisseurs afin de régler les écueils, recommander des améliorations et trouver des solutions innovantes ».