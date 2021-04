Qualys, fournisseur de solutions de sécurité et conformité dans le cloud, annonce étendre la fourniture de ressources de détection et de réponse aux vulnérabilités à l’univers Linux via sa plateforme unique.

Qualys Patch Management pour Linux (solution SaaS accessible telle quelle ou via son intégration à Qualy VMDR) fournit de la visibilité et du contrôle sur le processus de déploiement de patches. Il permet notamment d’automatiser la corrélation entre les vulnérabilités et les correctifs pour renforcer la précision et accélérer la recherche et la cartographie des vulnérabilités mais aussi la recherche et le téléchargement des patchs requis pour remédier à ces dernières.

L’intégration à la plateforme VMDR facilite le déploiement de patches pour les applications Linux, Windows et tierces en éliminant la gestion des patchs depuis des consoles propriétaires et en silo.

Qualys Patch Management propose des workflows centralisés et des tableaux de bord en temps réel pour superviser et gérer facilement les remédiations, à la fois pour les workflows Linux et Windows.

Sumedh Thakar, CEO par intérim et directeur des produits Qualys, précise : « En plus de fournir une vue unifiée pour corriger à la fois les systèmes d’exploitation Linux et Windows, la gestion de bout en bout des vulnérabilités supprime les silos entre les équipes Sécurité et IT tout en accélérant le processus de remédiation ».

Découvrez en vidéo la solution globale de sécurité en mode SaaS de Qualys, Qualys VMDR :