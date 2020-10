Qualys, fournisseur de solutions de sécurité et de conformité en mode SaaS, annonce la signature d’un partenariat avec Digital China et le déploiement d’un cloud privé dans l’empire du Milieu.

Digital China administrera et prendra en charge l’offre Qualys Private Cloud Platform depuis la Chine et distribuera et revendra les principales solutions de sécurité et de conformité de la technologie de Qualys.

Disponible notamment sous la forme d’un cloud privé, cette plateforme cloud native permet de découvrir, d’évaluer, de prioriser, de corriger ou d’atténuer toute vulnérabilité critique évoluant dans l’environnement IT d’un client. De plus, la plateforme procède à l’évaluation en temps réel des équipements qui se connectent au réseau et permet d’identifier les codes malveillants et de protéger les points d’extrémité au niveau global.

Également, Qualys prévoit de lancer une gamme de produits d’analyse de la sécurité et de réponse aux incidents qui intègre et corrèle de manière native des données de télémétrie sur la sécurité concernant toute la pile de sécurité. Cette future offre intégrera des produits maison mais aussi de tiers tels que O365, AWS CloudTrail, SecurityHub, Zoom, Salesforce ainsi que des solutions de firewall, IPS/IDS, proxy, VPN, antivirus. Le tout rassemblé au sein d’une plateforme homogène et dédiée à la sécurité et à la réponse aux incidents.

Philippe Courtot, Chairman et CEO, précise que « ce partenariat nous permet de renforcer notre empreinte globale tout en permettant à Digital China d’offrir à ses clients une approche consolidée qui offre toute la puissance de la solution Qualys Cloud Platform à la Chine ».