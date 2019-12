Qualys, éditeur de solutions de sécurité et de conformité en mode SaaS, annonce un nouveau partenariat avec Google. Ce partenariat comporte plusieurs volets. Mais le principal est l’intégration aisée de Qualys Cloud Agent. Sans logiciels à installer ou à maintenir, les vulnérabilités détectées sont automatiquement remontées au SCC (Cloud Sercurity Commend Center) de la plateforme GCP.

Ainsi, les administrateurs Cloud des entreprises bénéficient de fonctionnalités en libre-service leur offrant une visibilité directe de l’état de sécurité des actifs Cloud qu’ils gèrent.

Ces mêmes résultats sont également centralisés sur la plateforme Qualys Cloud pour un suivi et un reporting réalisé par le RSSI de l’entreprise et son équipe de sécurité afin d’obtenir une vue unifiée à travers les différents fournisseurs de cloud mais aussi les actifs internes.

L’intégration s’appuie sur des données de télémétrie fournies par l’agent Qualys et sur des résultats relatifs à la sécurité générés par d’autres applis Qualys dont Vulnerability Management, Policy Compliance, File Integrity Monitoring, Indication of Compromise, Patch Management et Asset Inventory.

Cette intégration concerne aussi l’application révolutionnaire tout récemment annoncée Qualys VMDR (Vulnerability Management, Detection, and Response), pleinement supportée par la plateforme GCP et qui sera disponible sur la place de marché GCP en janvier 2020.

D’une manière générale, toutes les solutions de sécurité et de conformité de Qualys seront disponibles via le Google Cloud Marketplace dans les semaines à venir.