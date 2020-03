Annoncé pour mort il y a déjà de nombreuses années, l’environnement IBM Power-i continue de faire parler de lui et se positionne plus que jamais comme une solution d’actualité, voire d’avenir. Plus qu’un constat, cet état de fait a été avalisé par IBM qui a présenté il y a quelques mois la roadmap de l’évolution de cette plateforme jusqu’en 2030. Bref, une éternité dans le monde de l’économie digitale. Alors, pourquoi un tel succès pour cet environnement et comment réussit-il à passer des décennies alors que la majorité des technologies périclitent au profit de nouvelles solutions en seulement quelques années ?

L’environnement IBM Power i au cœur des grands systèmes de gestion

Un premier élément à prendre en compte concerne le rôle central qu’occupe la plateforme IBM Power-i au sein du SI des entreprises et notamment des ETI et grands comptes qui l’utilisent pour faire fonctionner leurs applications stratégiques. En effet, faire tourner ces solutions sur IBM Power-i est un réel gage de performance et de sécurité dans la mesure où cet environnement est l’un des plus fiables, si ce n’est le plus fiable du marché. Ainsi, les DSI n’opèrent pas de migration vers d’autres plateformes « a priori plus modernes » et préfèrent garantir un traitement sans faille de leurs opérations sur IBM Power-i.

Un environnement qui a su évoluer avec son temps et prendre les virages technologiques.

Comme nous l’avons vu précédemment, le socle de la plateforme ne souffre pas de fiabilité, mais ce n’est pas tout. Dans ses dernières versions, IBM a su intégrer toutes les innovations nécessaires pour projeter sa plateforme dans le futur. Nous pourrions par exemple évoquer l’internet des objets (IoT), mais aussi l’Intelligence artificielle. Autant de domaines où l’environnement n’a rien à envier aux autres plateformes du marché, bien au contraire.

L’investissement continue pour soutenir l’innovation

Ce point est également un différenciateur majeur. En effet, depuis sa création, la plateforme IBM Power-i (anciennement AS/400) a pu bénéficier de ressources extrêmement importantes qui lui ont permis à chaque version de conserver un niveau d’excellence technique et opérationnelle. Cette tendance est toujours d’actualité. Ainsi, que ce soit au niveau de la qualité de l’équipe en charge du développement de la plateforme, mais également des ressources financières allouées par IBM pour faire évoluer son offre, la solution IBM Power-i a de beaux jours devant elle. Nous sommes ainsi très loin d’une fin de vie de ce produit.

Innovation, performance, sécurité, adhésion massive des utilisateurs au produit sont les piliers qui expliquent le succès croissant de la plateforme IBM Power-i. Le marché fait aujourd’hui plus que se maintenir pour continuer de se développer en séduisant de nouvelles entreprises. Il serait donc absurde d’enterrer trop vite cet environnement pour prendre le risque de compliquer ses opérations de gestion.

___________________

Par Henri Stuckert chez Eurêka Solutions