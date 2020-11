Il n’y a pas que les hommes d’État internationaux qui ont salué Joe Biden pour son élection à la tête des USA. Les patrons des grandes entreprises américaines de la Tech y sont aussi allés de leur petit mot de félicitation.

Brad Smith, le président de Microsoft, a été l’un des premiers à réagir. Il a rappelé qu’en 2016 son entreprise avait publié un billet de blog pour saluer la victoire de Donald Trump, blog qui insistait, un peu sous forme d’avertissement, sur le fait que « chaque président élu mérite nos félicitations, nos meilleurs voeux et notre soutien au pays dans son ensemble. La transition pacifique du pouvoir est une tradition durable et vitale de notre démocratie depuis plus de deux siècles, et elle le reste aujourd’hui ».

Pour Brad Smith, « quatre ans plus tard, ces mots ne sont pas moins importants. Comme nous l’avons fait en 2016, nous adressons aujourd’hui toutes nos félicitations au nouveau président et vice-président élu : Joe Biden et Kamala Harris ». Avant de détailler dans un long billet de blog les défis du moment : la crise COVID-19 et les leçons qu’elle nous apprend sur l’accessibilité au numérique, l’automatisation galopante des processus et son impact à terme sur les emplois, la défense de la démocratie, la confiance en la technologie et le besoin d’adapter les lois, le rôle des technologies dans une économie en recherche de plus d’écologie. Et de conclure, « lorsque nous examinons toutes ces questions, il est évident qu’il nous faut saisir l’opportunité de construire de nouveaux ponts entre nous et de renforcer les liens qui nous lient dans un but commun. Tous ces défis sont mûrs pour une collaboration bipartisane et pour une coopération entre le gouvernement et l’industrie. Cette occasion de construire de nouveaux ponts s’étend également à l’international. Nous vivons dans une décennie qui a commencé avec un virus qui ne respecte aucune frontière et un carbone qui se déplace dans l’atmosphère non seulement d’un pays à l’autre, mais d’un continent à l’autre. De plus en plus de problèmes de notre époque exigent une collaboration plus étroite entre les États-Unis et le reste du monde. »

Jeff Bezos le fondateur et CEO d’Amazon, que Donald Trump considère comme un ennemi personnel selon les observateurs américains, a réagi sur Instagram en publiant une photo en noir et blanc du duo vainqueur avec cette légende : « L’unité, l’empathie et la décence ne sont pas des caractéristiques d’une époque révolue. Félicitations au président élu @JoeBiden et au vice-président élu @KamalaHarris. En votant en nombre record, le peuple américain a prouvé une fois de plus que notre démocratie est forte. »

Bill Gates, fondateur de Microsoft et désormais philanthrope très critique vis-à-vis de Trump sur sa politique de lutte contre le coronavirus, a lui aussi réagi par une série de Tweets : « Félicitations au président élu Biden et au vice-président élu Harris. Merci aux responsables électoraux et aux agents de campagne qui ont travaillé sans relâche pour s’assurer qu’un nombre record d’Américains puissent voter et pour compter leur vote pendant une période aussi difficile pour notre pays. J’ai hâte de travailler avec la nouvelle administration et les dirigeants des deux côtés du Congrès pour maîtriser la pandémie, pour mobiliser des partenaires dans le monde entier sur des questions comme la pauvreté et le changement climatique, et pour s’attaquer aux problèmes de l’inégalité. »

Sheryl Sandberg, COO de Facebook, a également salué la victoire de Joe Biden mais plutôt centré son message sur sa colistière : « Après quelques longs jours, nous savons maintenant que Joe Biden sera notre prochain président – et pour la première fois en 231 ans, notre prochain vice-président sera une femme noire et sud-asiatique américaine, fille d’immigrants. Il y a des moments où l’Amérique fait un grand pas vers la création d’un gouvernement qui reflète la diversité de notre pays. Aujourd’hui est un de ces jours. Je pense avec joie aux jeunes de ce pays qui regardent les infos aujourd’hui et pensent : ‘Peut-être que je pourrais aussi un jour diriger cette nation’ ».

Le CEO de Cisco, Chuck Robbins, a également réagi via Twitter rappelant que « chez @Cisco, nous partageons avec Joe Biden et Kamala Harris la conviction que nous devons construire un avenir plus inclusif pour tous. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour renforcer l’économie, récupérer du COVID-19 et unir notre pays. Sur une note plus personnelle, je tiens à féliciter notre sénatrice et amie, la vice-présidente élue Kamala Harris pour son succès époustouflant. Nous sommes si fiers de cette réussite historique ! ».

Aaron Levie, PDG de Box, a célébré la victoire de Biden et Harris par une série de tweets dans lesquels il salue le retour à une certaine stabilité : « Biden ne peut rien faire de magique… mais les entreprises ont besoin de la stabilité du marché, de relations commerciales mondiales qui ne changent pas d’un coup, de talents provenant de partout, de planification à long terme et d’un manque de distractions constantes ».

L’Information Technology Industry Council (ITI) a publié un message indiquant que « l’industrie de la Tech félicite Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection » et rappelle qu’ « une transition pacifique est indispensable pour apporter la stabilité aux américains et aux marchés internationaux tout en garantissant la compétitivité des États-Unis ».

Guy Shapiro, le patron du célèbre CES de Las Vegas estime que « Cette élection nous a divisés et il est maintenant temps d’accepter le résultat et de soutenir le président élu Biden. Une partie de ce qui nous sépare des autres nations est une histoire de transitions pacifiques du leadership… Malgré les manifestations et les titres déprimants, nous pouvons sortir de cette élection comme un pays fort et uni.Il est temps de montrer au monde que l’Amérique est toujours la nation de la diversité, de la liberté et de l’innovation. ».

Victoria Espinel, présidente du BSA (The Software Alliance) espère que « l’administration Biden arrivera à lever des inquiétudes au sujet des ‘Big Tech’, de leur pouvoir et de leur responsabilité, et de leur utilisation des données. Nous sommes impatients de travailler avec l’administration sur des solutions qui encouragent l’utilisation responsable de la technologie et des données. Nous nous attendons également à ce que l’administration accorde une attention renouvelée à la protection de la vie privée, tant pour appuyer une législation solide en matière de protection de la vie privée que pour protéger les consommateurs ».

Pour terminer, et bien que le tweet soit politiquement très engagé; nous ne résistons pas à l’envie de partager le message humoristique d’une icône geek, Mark Hamill, alias Luke Skywalker…

PS : Pas de réaction officielle du côté d’Apple ou Google. L’article sera mis à jour si de nouvelles déclarations sont publiées dans les jours à venir…