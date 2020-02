L’épidémie de Coronavirus qui continue de s’étendre à l’échelon mondial a désormais de fortes répercussions sur l’économie de la Tech. Les actions des géants américains ont d’ailleurs toutes dévissé sur les marchés depuis Lundi.

Certes les campagnes de ransomwares font des dégâts paralysant l’activité d’entreprises pendant plusieurs jours voire semaines comme on l’a encore récemment vu avec Bouygues Construction, ISS, Bretagne Telecom, les services publics de la Région Grand Est ou encore Grayson Co ces derniers jours.

Mais les virus physiques, dont on prédit une augmentation des épidémies avec le réchauffement climatique, peuvent eux aussi avoir de multiples impacts bien réels sur les entreprises et notamment celles de la Tech comme le démontrent les derniers événements.

L’annulation du Mobile World Congress (MWC 2020) a eu de nombreuses répercussions sur les plans de lancement de nouveaux smartphones chez nombre de constructeurs et pourrait avoir un impact sur le succès de ces appareils. Facebook a également annulé un gros événement à San Francisco. Et Microsoft a annulé plusieurs dates de son « MS Ignite Tour » en Asie.

Microsoft a aussi annoncé dans la nuit de mercredi et jeudi que sa division « Informatique Personnelle » qui comprend Windows et la gamme Surface n’atteindrait pas ses objectifs prévus pour le trimestre sa Supply Chain ayant été fortement impactée par les quarantaines pratiquées en Chine. En revanche, l’éditeur estime que ses autres divisions ne seront pas impactées.

En début de semaine, Apple avertissait que les effets mondiaux de l’épidémie de Coronavirus avaient un impact sur toute l’entreprise et que cette dernière n’atteindrait probablement pas les prévisions attendues pour son second trimestre fiscal 2020. En cause, l’impact des quarantaines sur sa Supply Chain mais aussi les fermetures de magasins Apple en Chine et la réduction de toute l’activité retaillé.

Microsoft et Apple ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Tous les géants de la Tech ont dévissé en Bourse depuis le début de la semaine y compris Amazon, Facebook et Google/Alphabet. A elles cinq, ces marques phares de la Tech ont perdu près de 240 milliards de dollars en valeur…

Et ce n’est qu’un début. Le rapport publié cette semaine par TrendForce prédit un fort ralentissement du business dans presque tous les secteurs de la Tech.

Ainsi, TrendForce s’attend à un déclin de la production des Smartphones d’au moins 10% au premier trimestre 2020. La livraison des câbles optiques pourrait être impactée de plus de 25% ce qui engendrerait des retards imprévus dans le déploiement de la 5G en Asie et partout dans le monde.

Mais tous les secteurs sont impactés. Les livraisons de PC portables pourraient ainsi chuter d’au moins 12%, celles des enceintes intelligentes de 12%, celles des montres connectées de 16% !

À force de parler de cybersécurité, on finissait par oublier que les virus ne sont pas que des risques cyber. Le Coronavirus 2019-nCoV vient nous rappeler à la dure réalité…