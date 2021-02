Informatiquenews rencontre Yann Le Borgne, directeur commercial France et Benelux de Quantum. A cette occasion, le responsable a présenté l’actualité du groupe et fourni quelques éléments sur la manière dont son offre a évolué au cours de ces dernières année.

Acteur historique du monde de l’archivage, Quantum répond notamment à l’évolution des usages autour du cloud. « La cloud n’est pas une problématique nouvelle. Cela fait longtemps que nous avons intégré la volonté de nos clients qui veulent aller vers le cloud pour (…) réduire les coûts », précise Yann Le Borgne.

Quantum a évolué pour répondre à la problématique des données non structurées. « Le client aujourd’hui gère, stocke et protège les données non structurées comme les structurées (…) ce qui génère des challenge de coûts très important », ajoute le responsable. Quantum veut aider les entreprises à créer de la valeur avec ces données.

La vidéo de l’interview :