Fondée en 2017 par différents chercheurs dont Alan Aspuru-Guzik de l’université de Toronto, père de plusieurs algorithmes de chimie quantique, Zapata Computing développe des frameworks et outils logiciels pour les premiers ordinateurs quantiques (notamment ceux de IonQ et Honeywell, mais aussi ceux de Rigetti, IBM et Xanadu).

Ils ont notamment acquis un savoir-faire en matière de simulation chimique et de machine learning quantique.

Depuis sa création, la startup avait déjà levé 31 millions de dollars. Elle vient d’en lever 38 millions supplémentaires en Série B, un tour de table mené par Comcast Ventures, Pitango et Prelude Ventures et dans lequel on retrouve également Ahren Innovation Capital, Alumni Ventures Group, Honeywell Venture Capital, ITOCHU, et Merck Global Health Innovation.

Les 58 employés de Zapata Computing sont désormais persuadés que l’un des premiers usages pratiques de l’informatique quantique sera le Machine Learning et plus particulièrement ce qu’on appelle les GANs (Generative Adversarial Networks), un nouveau type de réseaux de neurones Deep Learning.

Zapata Computing est également connu pour son outil d’aide à l’élaboration de Workflows, Orchestra, permettant d’enchainer des traitements hybrides enchaînant des tâches quantiques et des tâches classiques.