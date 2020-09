Le marché boursier a beau être chaotique, plusieurs pépites du numérique espèrent arriver à tirer leur épingle du jeu cette semaine.

La licorne Snowflake, le pionnier du datawarehouse nativement dans le cloud, espère une introduction entre 100 et 110$ l’action pour une levée totale de plus de 3 milliards de dollars.

Autre acteur majeur, Unity dont le moteur 3D et l’environnement de développement animent bien des jeux PC, consoles et mobiles. Mais Unity est aussi beaucoup utilisé par toutes les entreprises qui font du Serious Gaming, de la simulation 3D, de la réalité augmentée et des interfaces 3D. Unity espère lever un milliard de dollars avec son IPO.

Deux autres startups de l’univers informatique sont également attendues au tournant cette semaine.

Sumo Logic espère lever 310 millions de dollars avec son introduction en bourse. Créée par des anciens de ArcSight, Sumo Logic est réputé pour sa solution de gestion de logs et ses outils de surveillance multicloud (AWS, Azure, GCP, Kubernetes). Reste à savoir si les pertes de 92 millions de dollars affichées en 2019 (malgré un CA en augmentation de 50%) ne feront pas fuir les potentiels actionnaires.

Enfin JFrog, acteur populaire de l’univers DevOps offrant une chaîne complète d’outils pour mettre en œuvre du CI/CD, espère lever plus de 300 millions de dollars avec son IPO.