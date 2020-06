Les travaux de Recherche & Développement dans le domaine pharmaceutique, se heurtent à 3 difficultés principales : la qualité des prévisions, l’interprétabilité des résultats et la rapidité des simulations générant une amélioration des molécules et donc de leur disponibilité.

Bien que les méthodes actuelles de criblage et de design in-silico de médicaments aient déjà permis une accélération du rythme de la R&D, la simulation numérique des interactions entre molécules a été jusqu’à présent entravée par la complexité de la physique quantique au niveau microscopique.

En prenant en compte des interactions très fines entre les molécules, Qubit Pharmaceuticals est capable de modéliser et simuler de façon précise les interactions entre molécules, identifier le site d’intérêt d’une cible biologique, jusqu’à 1.000.000 de fois plus vite que les solutions existantes.

Qubit Pharmaceuticals est le résultat de l’essaimage des travaux de recherche de 5 scientifiques de renommée internationale en France et aux Etats-Unis, collaborant ensemble au développement de la technologie.

La startup a l’ambition de devenir un leader mondial dans la conception de médicaments assistée par les technologies de calcul les plus modernes. La société profite déjà pleinement de l’amélioration spectaculaire de la puissance de calcul des superordinateurs grâce à ses algorithmes inspirés de la physique quantique qui fonctionnent sur les ordinateurs les plus puissants au monde. Elle met en place des partenariats avec des fournisseurs de processeurs de nouvelle génération afin de mettre au point des approches hybrides de type classique – quantique dans les cinq prochaines années et des approches entièrement quantiques dès que les ordinateurs seront prêts, ce qui permettra à la société de produire de meilleurs résultats plus rapidement.

Qubit Pharmaceuticals suscite l’intérêt de l’industrie. Elle est lauréate du programme Headstart de l’EIT Health et a rejoint l’incubateur Paris Biotech Santé.

Les investisseurs du fonds Quantonation croient dans les concepts et travaux de la jeune pousse et viennent de clore un tour de pré-amorçage pour l’aider à mettre sur le marché sa première plateforme de calcul Atlas. Le montant de ce premier tour de table n’a pas été communiqué.