La connectivité a fait l’objet d’une attention toute particulière au cours de l’année 2020. Elle a stimulé la résilience et accéléré l’adoption du numérique en apportant les services et ressources nécessaires. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir hybride, investir dans la connectivité s’avère crucial pour accélérer le rythme de la modernisation à mesure que la reconstruction avance.

La connectivité est de plus en plus considérée comme un droit, puisqu’elle favorise l’accès à la santé, à l’éducation, à la liberté de rassemblement et d’expression. Plus encore, l’année 2020 a montré que l’accès à Internet était même essentiel en vue de garantir les droits fondamentaux.

Afin de concrétiser les possibilités d’un avenir connecté, il est essentiel que l’infrastructure numérique ayant permis à de nombreuses personnes de prendre des rendez-vous médicaux, de suivre des cours en ligne et de gérer leurs finances personnelles, devienne accessible à tous. La technologie a déjà prouvé sa capacité à résoudre certains des plus grands défis de la société. Et alors que la reprise économique se doit d’être ambitieuse et équitable, il est impératif de poursuivre dans cette voie en exploitant son plein potentiel.

Le haut débit est au cœur de progrès colossaux dans la sphère numérique récente. Il constitue le fondement de l’infrastructure numérique intelligente d’aujourd’hui et soutient le développement de nombreuses avancées en matière de connectivité, notamment les systèmes de transport intelligents, qui fonctionnent désormais à l’aide de technologies sans fil. Toutefois, si 80 % des citoyens des pays développés bénéficient d’un accès haut débit, ce chiffre n’atteint que 35 % de la population au sein des pays en développement.

Avec une disparité actuelle importante en termes d’accessibilité entre zones rurales et urbaines, l’émergence de la 5G détient une grande partie des réponses pour une connectivité globale et équitable. La 5G pourrait en effet favoriser l’accès des zones non desservies aux services de télémédecine, contrôler des systèmes d’irrigation efficaces pour améliorer la gestion de l’eau, voire même révolutionner l’approche des premiers intervenants en cas de situations d’urgence. Grâce à la réalité augmentée activée par la 5G, créer de nouvelles dimensions pour la visualisation 3D, prendre en charge des plateformes alimentées par la blockchain pour contrôler une identité et mettre des véhicules autonomes à la disposition des populations partout dans le monde est désormais possible.

Rester à la pointe de la connectivité

Avant 2020, la connectivité avait déjà transformé l’organisation du travail et la vie quotidienne de chacun. Toutefois, la généralisation du confinement dans le monde entier a vu s’accroître une dépendance à l’égard des technologies connectées. Des soins de santé aux activités sociales, en passant par la distribution, tous ces secteurs ont connu des migrations numériques sans précédent ayant pour but de maintenir et de poursuivre une vie « normale ».

Malgré une année difficile d’un point de vue économique, eMarketer estime que les ventes mondiales de e-commerce ont augmenté de 27,6 %, pour atteindre 4,280 milliards de dollars en 2020. La pertinence des transformations numériques, dont le rythme s’est accéléré, jette les bases d’une reprise innovante et interconnectée à long terme.

Alors qu’un avenir hybride se profile à l’horizon, il est essentiel de veiller à ce que les sociétés soient plus équitables et que la technologie soit un facteur d’égalité, de même qu’un moteur d’opportunités. Notre dépendance vis-à-vis de la connectivité pour les services quotidiens s’intensifiant, la nécessité d’un accès étendu à Internet, aux outils et à la culture numérique devient cruciale pour tous. Dans les pays développés, nombreux sont ceux qui ne disposent toujours pas d’accès à Internet ou d’outils informatiques adéquats à la maison, ce qui limite donc leur interaction. En travaillant conjointement, les secteurs public et privé peuvent relever ce défi, faire évoluer les infrastructures nationales et offrir un avenir plus équitable, plus accessible et plus connecté.

Vers un monde mieux connecté et plus inclusif

Les entreprises, les établissements médicaux ou d’enseignement ont pu maintenir leurs services grâce à une connectivité synonyme de résilience (cf étude McKinsey). Dans les années à venir, la numérisation des infrastructures pourrait ajouter 1,5 à 2 milliards de dollars au PIB, d’où l’importance des investissements stratégiques dans ce domaine.

Les entreprises qui préparent dès à présent le terrain pour la 5G gagneront un avantage concurrentiel et ce, grâce à des technologies émergentes telles que l’edge computing et l’analyse des données. Ainsi, elles pourront personnaliser efficacement les services, en s’adaptant et en répondant aux besoins des consommateurs en analysant les données en temps réel. Optimiser les produits et services du quotidien tout en stimulant la reprise économique est désormais possible.

Avec le déploiement d’une connectivité à plus faible latence, ce sont des secteurs entiers qui vont se transformer et prospérer. Les usines intelligentes seront plus efficaces et les chaînes d’approvisionnement deviendront plus transparentes. Le transport des biens et des personnes évoluera également grâce à l’utilisation de véhicules automatisés et de réseaux de transport à grande vitesse. La réalité mixte deviendra une méthode viable de formation des employés, ou d’apprentissage.

Entre-temps, une plus grande partie de la société aura la possibilité de travailler à domicile, avec une meilleure accessibilité et un meilleur équilibre entre de nombreux aspects de leur vie quotidienne. Il s’agit d’innovations dont nous avons déjà connaissance. Mais qu’en est-il de celles qui n’ont pas encore été imaginées ?

Une reprise évolutive, fondée sur la technologie, la connectivité et les dernières innovations, contribuera donc à renforcer les progrès effectués par nécessité au cours de l’année écoulée, optimisant ainsi la santé, l’apprentissage et la qualité de vie. La transformation numérique au cœur de tous ces grands projets doit être durable et inclusive pour être considérée comme un progrès pour les générations futures.

___________________

Par Marc Royer, CTO Ambassador chez Dell Technologies