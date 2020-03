Consolider les systèmes de stockage, évoluer vers les systèmes NAS flash et élargir le périmètre d’utilisation du stockage, tels sont les trois priorités des entreprises tel est un des résultats d’une enquête menée par la cabinet Coldago Research auprès de responsables informatiques américains et européens.

Le cabinet Coldago Research a mené une enquête en janvier dernier auprès de 1000 entreprises américaines et 500 entreprises européennes – essentiellement le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France – pour en savoir plus sur les besoins des projets informatiques liés au stockage.

Dans les trois priorités des entreprises, c’est la consolidation des systèmes de stockage qui vient largement en tête, cité par 80 % des entreprises européennes et 75 % des entreprises américaines. Une opération qui nécessite de répertorier l’existant et de le faire évoluer vers les besoins. Une tâche complexe lorsque l’on connaît l’évolution des besoins notamment en capacité qui augmente au rythme de 40 à 50 % par an.

Vient ensuite la migration vers les systèmes all-flash NAS pour bénéficier des caractéristiques du stockage électronique. Cette évolution vers ces nouvelles technologies constitue une priorité pour plus de 50 % des deux côtés de l’Atlantique. Mais curieusement, ils ne semblent pas aussi mobilisés par les technologies NVMe que ce soit l’évolution vers les systèmes NVMe ou la NVMe over Fabrics pour tirer en tirer pleinement parti.

Le stockage objet qui joue un rôle encore relativement mineur dans les data center en dehors des activités spécifiques. L’adoption du stockage objet devrait connaître une progression rapide puisqu’il constitue la troisième priorité.

Parmi les autres initiatives possibles qui retiennent l’attention des responsables informatiques en matière de stockage, on peut citer la migration des données vers les clouds, la protection des données, le déploiement de solutions de data management.

Cette étude couvre de nombreux sujets liés aux problématiques du stockage : comment répondre aux besoins en capacité, la protection des données que ce soit on-premise ou dans le cloud, l’utilisation des bandes, le Software-Defined Storage, la virtualisation et le VSAN, les containers en mode stateful ou stateless, les fonctionnalités recherchées, quels fournisseurs pour quel type de stockage (bloc, fichier ou objet), stockage secondaire, les solutions open source.

