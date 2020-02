La plateforme de recrutement par l’intérim QAPA vient de publier son baromètre 2020 des métiers qui recrutent le moins et le plus juste après le BAC. De quoi guider les étudiants dans leurs choix et préparer certains au parcours du combattant qui les attend…

Bien évidemment, les métiers de l’informatique restent très porteurs mais ces derniers nécessitent des études post-BAC. Les développeurs informatiques entrent pour la première fois dans le TOP 5 des métiers qui recrutent le plus en 2020. La France manque de développeurs et les entreprises sont prêtes à aller les chercher juste après le BAC s’il le faut. Parmi le Top 5 du QAPA, les commerciaux, les techniciens de maintenance, les préparateurs et les incontournables serveurs s’affirment en 2020 comme d’autres valeurs sûres de l’emploi.

À l’inverse, les postes d’employés de banque (faute à l’expansion des banques en ligne et l’automatisation des agences), de caissiers, de responsables communication, d’artistes et de journalistes se font rares et promettent à ceux qui en ont fait un objectif de véritables parcours de combattant.

Les régions qui recrutent

Le baromètre 2020 du QAPA s’intéresse également aux 6 régions françaises qui recrutent le plus après le BAC. Le Top 6 est sans surprise dominé par l’Ile de France suivie de l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte-D’azur, l’Occitanie, la Bourgogne Franche Comté et le Pays de la Loire. La véritable surprise de ce classement 2020 est la sortie de la Bretagne qui n’est plus dans le Top 6 alors que la région s’est, ces dernières années, fait remarquer par ses nombreuses startups de la French Tech.

Des attentes qui évoluent

Et les jeunes dans tout ça ? L’étude s’intéresse également à leurs attentes, leurs espérances, et leurs envies.

Ainsi, de plus en plus de jeunes choisissent une entreprise pour le salaire : 36% en 2019 contre 41% en 2020. Certes, ce critère règne depuis longtemps en tête du palmarès. Mais la progression est notable. L’ambiance interne qui était le deuxième choix en 2019 (30%) est aujourd’hui détrônée par la promotion interne (26%) en 2020 et chute à la troisième position avec 21% des réponses. Les horaires semblent moins cruciaux puisqu’ils passent de 21% en 2019 à 8% en 2020 et la formation stagne à 4%.

Mais ce que l’étude soulève surtout, c’est un retour des jeunes au papillonnage professionnel. Les jeunes de 2020 semblent ne plus vouloir rester aussi longtemps dans la même entreprise. En effet, en 2019, 36% des Bacheliers espéraient rester 5 ans ou plus dans la même entreprise. En 2020, ils ne sont plus que 28% à afficher une telle ambition. La majorité des bacheliers pensent désormais ne conserver leur premier poste qu’entre 3 et 5 ans. Enfin, ils sont désormais 33% (contre 31% en 2019) à ne pas souhaiter faire plus de 2 ans dans la même entreprise.

Enfin, l’étude QAPA rappelle que l’intérim reste le premier type de contrat prisé par les jeunes bacheliers avec 50% de représentativité en 2020 (54% en 2019), leur objectif premier étant d’acquérir de l’expérience professionnelle et de mieux cerner l’étendue d’un métier avant de s’engager. Les CDD arrivent toujours en deuxième choix à 32% (34% en 2019), devant les CDI à 18% (12% en 2019).