Qumulo, spécialiste de la simplification de la gestion des données en mode fichier natif à une échelle massive dans les environnements hybrides, annonce avoir intégré la plateforme du spécialiste de la protection des données Commvault.

La nouvelle solution, File Data Platform, propose une intégration naturelle, fluide et complète avec Commvault Backup & Recovery, à partir de la version R11.22 de Commvault (et de Qumulo Core v3.0.0). Les flux de travail des clients sont simplifiés grâce à une vue unifiée dans le centre de commande de Commvault pour la gestion des tâches de sauvegarde et de restauration, et la surveillance en temps réel de l’état des tâches en un coup d’œil. L’intégration de l’API de Qumulo est automatiquement exploitée par Commvault pour créer, supprimer et comparer des snapshots, ce qui augmente considérablement les performances mais également la facilité d’utilisation.

Ben Gitenstein, VP Product, détaille : « Que les clients stockent et sauvegardent des données dans le nuage ou sur site, avec Qumulo et Commvault, ils peuvent facilement gérer et protéger des ensembles de données massives non structurées, ce qui renforce leur capacité à accélérer l’innovation et à libérer la puissance de leurs données, où qu’elles se trouvent ».