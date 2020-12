Dans un secteur très concurrentiel, Rainbow est une solution reconnue par le marché. « Nous avons été reconnu par Gartner depuis 2019 comme étant une des meilleures solutions de collaborations et la seule solution non américaine du classement », précise Samuel Tourbot, VP of Cloud business Engine chez Alcatel Lucent Enterprise.

Pour le responsable, les données des entreprises doivent faire l’objet d’un soin particulier. ALE et sa solution Rainbow répondent tout à fait au cadre RGPD. Par ailleurs, Rainbow n’est pas soumis au Cloud Act.

ALE se focalise notamment sur les données médicales. « Depuis 2019, nous avons obtenu une certification d’hébergeur de santé (HDS). Nous sommes l’un des premiers acteurs à disposer de cette certification », précise le responsable.

