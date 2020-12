Rakuten, qui a racheté Aquafadas en 2012, (re-)lance son offre – désormais renommée Rakuten DX – destinée à aider les entreprises dans leur transformation numérique pour maximiser l’engagement du public vis à vis des marques.

Rakuten DX offre plusieurs services parmi lesquels les Digital Boosters déclinés en « Idea », « Project » et « Application » mais aussi les services Creative Thinking pour « mettre les utilisateurs finaux au cœur de vos préoccupation » et Co-Innovation qui entend mêler « vos objectifs et vos rêves ».

Cette palette de services conçue pour les spécialistes du marketing doit leur permettre de réussir leur transformation numérique, misant sur une conception créative dès les prémices du projet et aboutissant au développement d’applications mobiles pour mieux concrétiser leurs idées. Parmi les apps mobiles à succès à porter au crédit de Rakuten DX on retiendra la Coupe Davis par Rakuten (Kosmos Tennis) ou encore Books for Kids (ViacomCBS).

Olivier Alluis, PDG de Rakuten DX, explique que « notre objectif est simple : nous voulons transformer les défis d’aujourd’hui en moteurs de croissance pour demain ».