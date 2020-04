Les containers se sont imposés comme le moyen le plus universel de déplacer des workloads entre les infrastructures locales, celles dans le cloud, et désormais aussi celles en périphérie (Edge Computing). Surtout depuis que Kubernetes s’est imposé comme l’orchestrateur de prédilection, un standard de fait. Il permet de créer des clusters qui s’étendent sur toute l’infrastructure étendue pour héberger et exécuter les containers.

Selon Gartner, 75 % des données des entreprises seront créées et traitées en dehors des datacenters et des environnements cloud d’ici à 2022. Pas étonnant dès lors de voir se multiplier les implémentations de Kubernetes dans les solutions Edge Computing.

Rancher Labs, dont la distribution Kubernetes est l’une des plus populaires, lance Rancher 2.4. Cette version a été optimisée pour notamment permettre une exploitation de Kubernetes sur le Edge. Notamment grâce à l’apparition d’une fonctionnalité simplifiant la mise à niveau à distance de clusters ne disposant pas d’une connexion réseau fixe ou stable.

Rancher 2.4 promet également une maintenance sans interruption des clusters RKE. « Alors que les entreprises exploitent un nombre croissant d’applications critiques de production, elles ont besoin d’une solution de maintenance non disruptive de leur infrastructure Kubernetes. Rancher 2.4 répond à ce besoin en leur permettant de mettre à niveau les clusters et nœuds Kubernetes sans interrompre le fonctionnement de leurs applications. En outre, les utilisateurs peuvent sélectionner et configurer leur stratégie de mise à niveau pour les modules additionnels de façon à éviter toute interruption des services DNS et Ingress » explique l’éditeur.

Enfin, Rancher 2.4 cherche aussi à renforcer la sécurité des infrastructures Kubernetes. Rancher 2.4 intègre ainsi « CIS Scan », qui permet aux administrateurs d’exécuter des analyses de sécurité ad hoc de leurs clusters RKE par rapport à une centaine de références publiées par le CIS (Centre for Internet Security) et considérées comme la définition de fait d’un cluster Kubernetes sécurisé.

Le lancement de cette édition « 2.4 » marque un tournant pour la jeune entreprise qui affiche ouvertement ses ambitions. Rancher gère pour l’instant 2 000 clusters et 100 000 nœuds. Mais Rancher Labs compte porter prochainement la capacité de son architecture à 1 million.

Et si vous ne connaissez pas Rancher, voici une petite vidéo pour découvrir ses concepts en 2 minutes :