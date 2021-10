Rubrik, spécialiste du Cloud Data Management, annonce la mise en place d’une garantie de 5 millions de dollars pour la récupération des données de ransomware, pour les utilisateurs de l’Enterprise Edition.

La plateforme de sécurité des données Rubrik Zero Trust est conçue pour protéger les données des entreprises contre les attaques de ransomware qui déferlent, permettant ainsi aux équipes informatiques de récupérer rapidement leurs applications et de reprendre une activité normale.

Et l’éditeur a confiance en ses protections et ses capacités à aider les entreprises à rapidement redémarrer en cas d’attaque majeure par ransomware. Pour preuve, il lance une « Ransomware Recovery Warranty » qui couvrira les dépenses liées à la récupération et à la restauration des données dans le cas où Rubrik serait incapable de récupérer les données protégées en cas d’attaque par ransomware, à hauteur de 5 millions de dollars.

Bipul Sinha, cofondateur et CEO, précise : « Avec cette nouvelle garantie de récupération des ransomwares, nos clients ont l’assurance que nous nous soucions autant qu’eux de la protection de leurs données ».