Recoveo, spécialiste de la récupération de données disques pour les professionnels et les particuliers, met gratuitement à disposition des utilisateurs une application pour vérifier l’état de santé des supports de stockage (disques durs, SSD, clés USB, etc.) afin de prévenir les pannes et pertes de données potentielles.

Recoveo est à la fois un laboratoire de récupération de données et l’éditeur d’un logiciel bien connu d’analyse, réparation et récupération de disques dénommé Hexascan.

Dans la série, mieux vaut prévenir que guérir, Recoveo lance cette semaine un petit outil entièrement gratuit qui permet de vérifier l’état de santé de vos supports de stockage, qu’il s’agisse de disques durs internes ou externes, de disques SSD, de clés USB ou encore de cartes mémoires.

Dénommé Smart Disk Checker, développé et édité en France, cet outil se distingue par sa compatibilité avancée avec les différentes normes de stockage (SATA, USB, NVME, IDE, etc.) ainsi que par une attention particulière apportée à la fiabilité des notations, afin de coller au plus près de la réalité.

Parmi les fonctionnalités mises en avant, on retiendra un résumé visuel des états de santé des supports de stockage connectés, la mise en évidence des indicateurs de santé pertinents (SMART) avec des explications précises et en français, une vision d’ensemble des disques physiques et logiques (partitions) incluant leur état et taux d’occupation.

Bonus pas inintéressants, Smart Disk Checker embarque également un utilitaire d’effacement sécurisé par réécriture des secteurs de données (toujours pratique lorsque l’on veut recycler un disque) et un visualiseur hexadécimal pour un contrôle visuel du contenu bas niveau des secteurs des disques (toujours utile pour par exemple comprendre ce qui s’est passé ou repéré une atteinte des structures du disque par un virus informatique).

A noter qu’une version Smart Disk Checker Pro, bénéficiant de fonctionnalités avancées à destination des professionnels de l’informatique, sera disponible prochainement.

Pour Florent Chassignol, fondateur et PDG de Recoveo, « avec Smart Disk Checker, les équipes de Recoveo Software sont parvenues à créer un logiciel simple d’utilisation afin de rendre le diagnostic de disques accessible au plus grand nombre. Grâce à ce logiciel, il est maintenant possible d’obtenir une visualisation instantanée de l’ensemble des disques présents sur une machine ainsi que leur état. »

Vous pouvez librement télécharger Smart Disk Checker sur le site dédié. L’outil est disponible en version installable, en version « portable » (à placer par exemple sur une clé USB d’utilitaires et à lancer sans installation préalable), ainsi qu’en version BootDisk (image ISO à télécharger).

Pour découvrir cet utilitaire avant de l’installer, nous vous proposons une petite vidéo :