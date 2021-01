L’un des problèmes soulevés par le télétravail à domicile, c’est que les collaborateurs n’ont pas toujours l’espace adéquat pour poser leur ordinateur et s’installer confortablement devant. Du coup, nombreux sont ceux qui télétravaillent depuis une chaise de cuisine, assis dans le canapé ou en position bizarroïde sur un lit. Sans parler de ceux qui se réfugient dans des endroits encore plus iconoclastes.

Rekt surfe sur cette tendance pour proposer des bureaux compacts et intelligents. Ses nouveaux RGo Touch Desks multiplient les technologies avec une surface de charge à induction intégrée (10W), un retroéclairage LED, ainsi que des ports de charge USB (x2) et USB-C. Déclinés en noir et en blanc, ils disposent de tiroirs discrets et d’un écran tactile pour contrôler la hauteur (avec 4 positions mémoires personnalisables) grâce à une motorisation intégrée.

Ces bureaux seront disponibles le 1er février 2021 sur le site du fabricant mais aussi à la Fnac, sur Amazon ainsi que chez LDLC et Materiel.net.

Découvrez les RGo Touch Desks en vidéo :