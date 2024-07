Dans un monde de plus en plus numérisé, la protection des données est devenue une priorité cruciale pour les administrations nationales et locales. Alors que la confidentialité et la disponibilité des données ont traditionnellement occupé le devant de la scène en matière de sécurité, il est temps de reconnaître l’importance croissante de l’intégrité des données.

L’intégrité des données, c’est l’assurance que les informations demeurent fiables, non altérées et exactes. En d’autres termes, il s’agit de garantir que les données sont ce qu’elles prétendent être. Si la confidentialité protège l’accès aux données et que la disponibilité assure leur accessibilité, l’intégrité garantit leur fiabilité.

Les récentes avancées technologiques, notamment l’intelligence artificielle générative et les grands modèles de langage, ont transformé le paysage de la sécurité des données. Avec ces innovations, les menaces à l’intégrité des données se multiplient. Les cybercriminels exploitent désormais activement les failles pour altérer les données, mettant en péril la mission même des institutions.

Prenons l’exemple marquant de SolarWinds, où des pirates ont compromis l’intégrité du code de mise à jour, affectant des milliers de clients. Cet incident met en lumière l’importance critique de l’intégrité des données dans un monde interconnecté et dépendant des technologies de l’information.

Face à ces défis, les administrations doivent agir rapidement pour renforcer l’intégrité de leurs données. Cela commence par une connaissance approfondie de leurs actifs et de l’emplacement de leurs données. Les opérations de découverte et d’inventaire sont essentielles pour identifier les zones à risque et mettre en place des mesures de protection adéquates.

La surveillance active des données est tout aussi cruciale. Les menaces évoluent constamment, et seule une surveillance proactive peut détecter les activités suspectes et non autorisées. En investissant dans des technologies de pointe et en automatisant les processus de sécurité, les administrations peuvent mieux prévenir les atteintes à l’intégrité de leurs données.

La gouvernance des données joue un rôle central dans cette démarche. Il ne suffit plus de définir des règles de propriété et de contrôle d’accès. La gouvernance moderne exige une approche holistique, axée sur la visibilité, l’automatisation et la collaboration interdisciplinaire.

Malheureusement, de nombreuses administrations accusent un retard dans ce domaine, souvent en raison de contraintes financières. Cependant, les investissements dans la sécurité des données sont plus que jamais nécessaires pour protéger les intérêts publics et préserver la confiance des citoyens.

Il est temps de reconnaître que l’intégrité des données est la pierre angulaire de la sécurité numérique. En renforçant cette intégrité, les administrations peuvent mieux protéger leurs informations sensibles et garantir le bon fonctionnement de leurs services. La sécurité des données ne peut plus être considérée comme un luxe, mais comme une nécessité absolue dans notre société interconnectée et numérique.

En règle générale, en termes de sécurité, les entreprises se concentrent sur les éléments qui leur sont familiers. Elles sont capables de se concentrer sur ce que nous appelons les périmètres, comme les ordinateurs portables ou les pare-feu, tout simplement parce que c’est ainsi qu’elles conçoivent les choses : des clôtures autour des données. Mais aujourd’hui, les périmètres n’existent plus vraiment et les données peuvent se trouver n’importe où. Les acteurs de la menace le savent mieux que personne.

L’automatisation joue ainsi un rôle essentiel. Aucune entreprise ne peut se permettre d’embaucher suffisamment de personnel pour résoudre ces défis seule. C’est là que l’automatisation devient indispensable. Ces enjeux exigent des solutions automatisées pour être gérés et résolus efficacement.

Par Jérôme Soyer, Vice-président avant-vente pour l’Europe de l’Ouest chez Varonis

