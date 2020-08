Les établissements d’enseignement se heurtent déjà à la croissance exponentielle des données qu’ils génèrent et traitent. Ils doivent maintenant faire face à la difficulté supplémentaire dû à la fermeture des écoles lors du confinement et la transition rapide vers un enseignement à distance, situation qui les soumet à une pression encore plus forte pour gérer et protéger leurs données et leur infrastructure.

Le développement soudain de I’ enseignement à distance principalement pour les établissements du primaire et du secondaire, a entraîné une forte dépendance aux contenus numériques, aux services connectés et aux applications en ligne. Ainsi, les enseignants enregistrent désormais leurs cours et les dispensent en ligne. Or, la plupart de ces nouveaux contenus et données ne sont pas structurés, et les établissements d’enseignement réalisent que leurs solutions de stockage traditionnelles ne sont plus adaptées pour les gérer efficacement.

La crise liée au COVID-19 a clairement établi que la transformation numérique n’est plus une option mais bel et bien une véritable nécessité pour lequel les établissements d’enseignement ne disposent pas de passe-droit. Ceux-ci doivent faire évoluer leur approche pédagogique et optimiser leur espace d’apprentissage numérique pour mieux soutenir les étudiants, les professeurs et le personnel, lesquels n’ont pour la plupart d’autre choix que d’opérer à distance.

L’accès immédiat à l’information, la communication en temps réel et la collaboration en ligne constituent aujourd’hui des éléments fondamentaux de l’enseignement. Mais le défi réside dans le fait que les espaces de télé-enseignement riches en contenu génèrent une quantité massive et irrégulière de données de différents types – cours, exercices, recherches, programmes de cours, ainsi que des fichiers audio et vidéo et une multitude d’autres formes non structurées. Toutes ces informations critiques doivent donc être protégées et stockées de manière appropriée.

Dans le contexte de changement actuel, les établissements scolaires ont besoin d’un moyen efficace et abordable pour étendre leur capacité de stockage et renforcer la sauvegarde et la récupération de leurs données. Voici trois caractéristiques essentielles que ces établissements devraient privilégier pour un système moderne de gestion des données.

#1: La simplicité d’utilisation

La simplicité d’utilisation est cruciale pour les établissements d’enseignement, car les équipes IT sont déjà fortement sollicitées et les budgets incroyablement serrés. Il convient de rechercher une solution qui élimine les silos de données en faisant converger le stockage des fichiers, les sauvegardes et les données d’archives sur une même plateforme. Il n’est alors plus nécessaire de gérer séparément les différentes solutions de stockage des différents fournisseurs, chacun ayant ses propres workflows.

Si une solution de stockage est facilement utilisable, elle peut également permettre de réaliser des économies importantes tout en augmentant la productivité. Cela signifie que la solution n’a pas besoin de beaucoup de supervision pour fonctionner. Les équipes IT peuvent alors passer moins de temps à la gérer et plus de temps à piloter des initiatives stratégiques.

En résumé, grâce à la simplicité d’utilisation, les établissements d’enseignement peuvent réaliser des économies et limiter le nombre d’heures consacrées au stockage et à la sauvegarde des données.

#2: Une sécurité optimale

L’enseignement à distance est la nouvelle norme et les établissements doivent intégrer de nombreux utilisateurs et appareils différents qui se connectent à leurs réseaux. Par conséquent, le risque d’être victime d’une attaque par ransomware est plus élevé que jamais. Selon une récente étude menée par CyberArk, 29% des télétravailleurs ont d’ailleurs admis autoriser l’accès à leurs ordinateurs à d’autres membres de leur famille, notamment pour les travaux scolaires de leurs enfants pendant la période de confinement, ce qui fragilise encore la sécurité de ces terminaux. Les universités restent également des cibles de premier choix avec l’exemple de l’Université de Corse ayant été victime d’un ransomware en 2019. L’attaque a encrypté l’ensemble des fichiers dont les fichiers système et a alors bloqué un grand nombre de terminaux.

Il est nécessaire de pouvoir toujours récupérer rapidement ses données. Heureusement, les technologies comme les snapshots immuables donnent désormais la possibilité de capturer et de sauvegarder les données non structurées des écoles en temps quasi réel, et ce de manière peu coûteuse. Un snapshot de stockage protège les données en continu en prenant des captures toutes les 90 secondes. Même en cas d’attaque par ransomware, les données sont protégées et peuvent être restaurées immédiatement et sans difficulté, en un clic.

#3: Un système évolutif à l’épreuve du temps

Le secteur de l’éducation génère actuellement des données à un rythme sans précédent. D’ici 2025, le cabinet IDC prévoit que le volume des données mondiales augmentera de 61 % pour atteindre 175 zettaoctets. Les solutions de stockage existantes pourraient donc rapidement atteindre leurs limites et finir par faillir. Il faut donc adopter une stratégie de stockage évolutive pour suivre cette croissance soutenue, éviter les mises à niveau coûteuses et réduire les silos de stockage disséminés.

Il sera essentiel de mettre en place une solution capable de commencer avec des téraoctets de stockage et d’évoluer en douceur vers des pétaoctets. Une bonne solution de stockage permettra d’ajouter n’importe quel nombre de disques, à tout moment, de manière rentable et avec n’importe quelle granularité, pour répondre aux besoins de stockage des enseignants, des étudiants, des chercheurs et autres utilisateurs. Elle permettra également d’étendre facilement la capacité de stockage globale au fil du temps, sans configuration ni interruption des applications.

Au vu du rythme toujours plus rapide de la création d’informations et de la complexité de leur gestion et de leur conservation, une solution de stockage moderne devrait être une évidence pour les établissements d’enseignement. Une fois la bonne solution de stockage mise en place, ils pourront dispenser une éducation de qualité aux étudiants et s’adapter efficacement aux changements sans précédent qui s’opèrent dans le secteur.

Par Florian Malecki, International Product Marketing Senior Director, chez StorageCraft