Rimini Street s’est fait un nom en proposant aux entreprises clientes de SAP et d’Oracle un support alternatif de qualité et largement moins onéreux que celui de ces éditeurs. Une alternative qui a fait ses preuves et qui permet aussi aux entreprises de s’affranchir des rythmes d’évolution de versions imposés par ces grands éditeurs afin de continuer à conserver un support autour de versions « abandonnées ».

La société annonce aujourd’hui la disponibilité mondiale et immédiate de son service de support pour SAP S/4HANA. Le service couvre la suite complète des composants fonctionnels et techniques de S/4HANA, y compris l’interface utilisateur SAP Fiori et la base de données « in memory » SAP HANA.

Le leader du support tiers pour SAP rappelle « qu’en tant que partenaire de confiance, Rimini Street reste indépendant des éditeurs de logiciels et de leurs versions. La société propose des services de support logiciel primés et ayant fait leurs preuves tout en laissant le choix aux clients de continuer à utiliser et de tirer parti de leur version actuelle de SAP Business Suite 7. Il est aussi permis de poursuivre avec des versions antérieures pendant de nombreuses années à venir, de migrer complètement vers le nouveau SAP S/4HANA au fil du temps, ou alors d’utiliser les deux simultanément dans le cadre d’une architecture hybride. »

Rimini Street étend donc son portefeuille d’assistance et n’a pas l’intention de s’arrêter là. Partenaire Salesforce, la société devrait prochainement annoncer l’ajout de nouvelles solutions d’entreprise à son catalogue de support.