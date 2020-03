Le paiement sur Internet est une sorte de ménage à trois où le titulaire et l’organisme émetteur de la carte doivent collaborer avec le réseau bancaire pour finaliser la transaction. L’une des difficultés étant que les opérations s’effectuent dans un contexte dit CNP, c’est-à-dire Carte Non Présente. Il n’y a en effet aucun échange ou contact physique et rien ne prouve, a priori, que celui qui présente les données de la carte de paiement est bien le propriétaire.

Dans ces conditions, les marchands et les banques peuvent craindre une transaction frauduleuse et conséquemment des coûts élevés. Pour sécuriser cet environnement très virtuel les grands réseaux de cartes de paiement (Visa, MasterCard, American Express …) utilisent les services d’entreprises spécialisées dans les contrôles de légitimité.

Le spécialiste de la sécurité RSA annonce sa nouvelle version de Adaptative Authentication for eCommerce, qui est conforme aux dernières spécifications de la norme 3DS telles que recommandées par la Directive sur les Services de Paiement 2 de l’Union Européenne.

Authentication for eCommerce, en collaboration internationale, inter-institutionnelle et inter-plateforme, interroge en quasi-temps réel le réseau RSA eFraudNetwork, soit des centaines d’indicateurs, afin de garantir la légitimité des transactions. Le système bloque plus de 95% des fraudes, tout en maintenant une expérience d’achat fluide et apporte ainsi aux clients, marchands et banques la sécurité qu’ils attendent, même dans un environnement dématérialisé.