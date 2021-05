Pour aider les entreprises à lutter contre le cyber-fléau n°1, les fournisseurs de solutions multiplient les initiatives. Rubrik y va de ses trouvailles et annoncent de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux clients de ses solutions de data management d’évaluer facilement et précisément l’impact des attaques par ransomware.

Ces fonctionnalités sont conçues pour aider les équipes informatiques à répondre très concrètement aux questions les plus pressantes qui surgissent lors d’une attaque : Quel est le contenu des données ? Que se passe-t-il avec ces données ? Qui accède aux informations commerciales importantes ?

Outre ses fonctionnalités de pilotage, alerting et contrôle, des flux de travail intuitifs permettent d’identifier rapidement les données affectées par les attaques et de lancer une restauration de masse en quelques minutes.

Rubrik annonce également AppFlows, une nouvelle solution en mode SaaS de reprise après sinistre, qui permet aux équipes informatiques de tirer parti de leurs investissements existants dans les systèmes de sauvegarde, évitant ainsi le déploiement et la gestion d’une infrastructure supplémentaire pour assurer la continuité des activités. AppFlows s’appuie sur un mapping des ressources et des dépendances des charges de travail pour permettre un basculement fiable en cas de panne du datacenter. Les applications dans un environnement VMware peuvent basculer vers un site secondaire ou vers VMware Cloud on AWS pour une flexibilité maximale.

« Il n’a jamais été aussi nécessaire de se protéger et de se remettre rapidement des cybermenaces comme les ransomwares, qui dévastent les entreprises au quotidien », explique Dan Rogers, Président de Rubrik. « Rubrik continue de mener le secteur de la gestion des données dans le Cloud et d’innover pour faire face aux risques nouveaux et évolutifs liés aux données, permettant une récupération rapide suite aux attaques et la protection de la précieuse propriété intellectuelle, quel que soit l’endroit où les données sont stockées. »