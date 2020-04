Le spécialiste de la sauvegarde « nouvelle génération » et orientée « data management », Rubrik, lance la version 5.2 de sa solution de Cloud Data Management Andes.

Andes 5.2 introduit le streaming de données multi-nœuds pour VMware vSphere afin de multiplier par 5 la vitesse de sauvegarde pour les VM de plusieurs téraoctets. La nouvelle version permet également de multiplier par 3 la vitesse de restauration.

Andes 5.2 améliore également la sauvegarde des bases de données Oracle pour offrir plus de flexibilité et de contrôle aux DBA. Grâce à la récupération par « roll-forward », les DBA Oracle peuvent désormais restaurer automatiquement une base de données endommagée à l’état le plus récent avant que la panne ne survienne.

Enfin, Andes 5.2 améliore la sécurité de la solution en offrant tout un nouveau jeu de règles plus granulaires et de rôles prédéfinis pour accorder plus rapidement des accès sans risquer d’exposer les archives ou de compromettre les politiques de sauvegarde. En outre, de nouvelles capacités de rétention aident les entreprises à répondre rapidement aux exigences légales et de conformité : il est possible de mettre des instantanés en attente indéfinie et d’éviter de modifier la rétention des instantanés existants une fois qu’un SLA est édité.

