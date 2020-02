Rubrik, le spécialiste de la sauvegarde – qui se voit davantage comme une plateforme de gestion et de protection de données multicloud et cloud hybride – a le vent en poupe.

Servie par la grande simplicité d’utilisation de sa solution et une philosophie nouvelle (transformer la sauvegarde en un atout métier), l’entreprise annonce clore son exercice financier avec un taux brut annualisé de commandes de 600 millions de dollars.

Plus de 2 500 entreprises et organisations publiques du monde entier font désormais confiance à Rubrik pour gérer, orchestrer et protéger leurs données dans les datacenters et les clouds.

Parmi ces clients, onze sont des entreprises du classement Fortune 100 dont trois entreprises de télécommunications, deux entreprises de défense et d’aérospatial, trois retaillers spécialisés et quatre entreprises d’assurance.

Des bons résultats principalement portés par le lancement des versions 5.0 et 5.1 de Rubrik Andes mais aussi par l’extension Rubrik for Ransomware qui permet une récupération instantanée en cas d’attaque de ransomwares. En effet, le cyber-fléau de l’année 2019 a encouragé les entreprises à se réintéresser aux sauvegardes et à trouver des solutions plus modernes, la sauvegarde étant la seule vraie défense face à ces menaces.