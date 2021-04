Rubrik, pionnier de la sauvegarde « next gen » et spécialiste de la gestion des données sur le cloud, et NetApp, spécialiste du stockage, annoncent un renforcement de leur partenariat qui va permettre de proposer à leurs clients communs une intégration plus poussées des solutions disponibles.

Grâce à cette collaboration renforcée et à la disponibilité de la plateforme de gestion des données dans le cloud de Rubrik sur la Global Price List (GPL) de NetApp, les deux éditeurs souhaitent simplifier la transition des clients vers le cloud en fournissant protection des données, sécurité, conformité et gouvernance des données aux entreprises ainsi qu’un stockage objet haute densité et économique.

NetApp a désormais la possibilité de revendre les produits Rubrik (dont Rubrik Go Business Edition et Rubrik Go Foundation Edition) et d’accélérer les ventes de son partenaire grâce à ses efforts en matière de commercialisation. Ce renforcement permet aux partenaires de Rubrik de se connecter de manière plus transparente au vaste écosystème de partenaires de NetApp, débloquant ainsi une solution plus large et de nouvelles possibilités pour l’avenir.

Wendy Bahr, Chief Commercial Officer de Rubrik, indique : « Ce partenariat élargi change la donne pour nos partenaires et nos clients, car nous sommes désormais en mesure d’offrir la protection moderne des données de Rubrik sur les systèmes, logiciels et solutions de services cloud de pointe de l’industrie ».