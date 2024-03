Le GROUPE COURTIN est heureux d’annoncer une étape fondatrice dans le lancement de sa filiale SaaSOffice, startup innovante dédiée à la digitalisation des espaces de travail.

Eric FABBRI vient d’intégrer l’éditeur de logiciel en tant que CHIEF OPERATION OFFICER. Il encadrera les équipes du département Opérations, sous la direction de Brice Arnavon. Issu d’un parcours académique en ingénierie et en commerce, Eric est titulaire d’un diplôme d’ingénieur ENSCM et d’un master en gestion de projet de l’ESSEC. Il apporte avec lui une expérience considérable dans le management des opérations qu’il a pu acquérir en tant que cadre dirigeant du groupe ALTEN, où il a travaillé ces 10 dernières années.

En tant que Division Director chez ALTEN, il a encadré plus de 160 consultants dans le domaine IT et 8 Managers. Il a notamment accompagné de grands groupes français membres du CAC40 et du SBF120, ainsi que de prestigieux groupes internationaux dans la réalisation de leur stratégie de digitalisation. Cet accompagnement réalisé grâce à des offres forfaitaires impliquant jusqu’à 50 collaborateurs par projet, en France et à l’international, ont permis de renforcer le développement d’ALTEN dans le secteur IT. Pour cela, Eric a démontré sa capacité à mener des équipes talentueuses et à garantir une prestation de services avec un haut niveau de satisfaction client. Il apporte avec lui une expertise en gestion de projet, une compréhension approfondie des opérations de livraison et une passion pour l’innovation dans l’industrie des logiciels.

En tant que Chief Operation Officer, Eric jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de la vision de l’entreprise et la gestion efficace de ses opérations. Son leadership stratégique contribuera au déploiement efficient des solutions, des services et des processus tout en assurant la meilleure qualité de service client sur le marché.