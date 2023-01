Docaposte et la filiale française de l’éditeur Sage unissent leur force pour proposer une nouvelle solution tout en un aux RH à même de faciliter la gestion de leurs documents métiers.

La Place Digitale de Docaposte est une plateforme SaaS de gestion électronique des documents. Dédiée au stockage sécurisé des documents, bulletins de paye, contrats, factures…., elle a en particulier vocation à répondre à des besoins métiers et réglementaires d’archivage à valeur probatoire et de signature électronique.

Spécialiste des ERP, Sage cherche aujourd’hui à mieux intégrer les flux documentaires à ses solutions tout en veillant au respect de règlementations de plus en plus contraignantes et exigeantes. D’où l’idée de s’associer avec un acteur réputé du secteur, Docaposte.

Le partenariat concerne pour l’instant les documents RH, une première étape qui en annonce d’autres. La solution permet ainsi aux gestionnaires RH des entreprises clientes de Sage de proposer aux salariés de recevoir leurs bulletins de paie dématérialisés ou papier selon leur choix. Elle est basée sur une interconnexion renforcéeet automatisée entre Sage et Docaposte. La plateforme permet aussi aux revendeurs Sage le déploiement, le contrôle et l’activation de ces services.

Sur le plan de la compliance, la solution répond aux exigences réglementaires de la loi Travail de 2017. Et côté sécurité, le coffre-fort numérique Digiposte destiné aux salariés, et opéré par Docaposte, offre un niveau de sécurité élevé avec une authentification double facteur, une confidentialité accrue, un espace de stockage en ligne qui conserve la valeur juridique des documents stockés à vie et un hébergement 100% en France sur les serveurs de La Poste.

» Nous sommes ravis de compléter notre catalogue avec les solutions de confiance de Docaposte. Ce partenariat s’inscrit totalement dans notre ambition d’apporter toujours plus de valeur à nos clients, en leur faisant vivre une expérience fluide et sans couture. C’est la promesse de La Place Digitale. Les entreprises ont plus que jamais besoin d’agilité et de simplification dans leurs opérations quotidiennes » explique Pacôme Lesage, Président de Sage France et Europe du Sud.