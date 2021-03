Salesforce, spécialiste du CRM en ligne, présente une nouvelle version de sa solution phare « Sales Cloud 360 » qui, via de nouveaux outils, devrait permettre aux entreprises et à leurs commerciaux de mieux travailler dans un contexte post-covid.

Parmi les enrichissements ou les nouveautés mises en avant par l’éditeur, on retiendra particulièrement les fonctionnalités :

* Salesforce Meetings qui permet de se rencontrer virtuellement,

* MyTrailHead, une plateforme de développement des compétences digitales pour permettre aux vendeurs de se former

* Pipeline Inspection qui, à l’aide d’IA, facilite le ciblage et le suivi,

* Einstein Conversation Insights pour l’analyse des retranscriptions d’appels vidéo et l’extraction de tendances via des mots clefs

D’une façon générale, l’Intelligence Artificielle est largement mise à contribution afin de permettre des accès facilités aux données via Tableau Business Science, Einstein Opportunity Scoring ou MuleSoft Composer, des outils qui s’utilisent à la souris et ne nécessitent pas l’intervention d’un data scientist.

Warren Wick, VP Ventes de Salesforce, explique: « Nous avons réinventé Sales Cloud pour guider toutes les entreprises dans leur démarche de refonte de leur expérience de vente en ligne, de la génération de leads au traitement des recettes en passant par l’accompagnement des professionnels ».