S’inspirant d’Apple, Samsung pourrait lancer à la rentrée un nouveau PC ultranomade sous Windows animé par un processeur maison Exynos.

Certains l’ignorent probablement, mais certains smartphones et certaines tablettes Samsung ne sont pas animés par des processeurs Qualcomm ou Intel mais par des processeurs Samsung ! Le constructeur coréen, à l’instar d’Apple, fabrique en effet des processeurs ARM personnalisés par ses soins sous la marque Exynos.

Selon les indiscrétions de SamMobile et ZDNet Corée, Samsung préparerait un nouvel ultrabook offrant une très longue autonomie et animé non seulement par un GPU AMD mais surtout par un nouveau processeur ARM Exynos 2200. Selon les rumeurs, cette combinaison permettrait non seulement d’avoir des PC ARM bien plus véloces que les actuelles machines sous Qualcomm 8cx telles que la Surface Pro X mais également plus rapides que les nouveaux MacBook Air à processeurs Apple M1.

Toutes ces informations non officielles restent à prendre avec des pincettes mais montrent que les fabricants de PC ne comptent pas abandonner Windows on ARM et que Samsung espère bien poursuivre la guerre à la performance sur ARM au-delà de l’univers smartphone. D’autant que les PC sous ARM vont de moins en moins souffrir des incompatibilités avec le monde Intel puisque le support de l’émulation x64 arrive enfin sur la prochaine version de Windows on ARM et que l’on assiste depuis les annonces Apple de la fin d’année à un nouvel élan des éditeurs PC et Mac en faveur des processeurs ARM.