Les laboratoires de recherche de Samsung (STAR Labs) devraient le voile sur leur projet Neon durant le CES 2020 qui ouvre ses portes le 7 janvier à Las Vegas.

Le projet Neon consiste à créer des avatars animés par l’intelligence artificielle au rendu très réaliste dans les mouvements et les expressions du corps et du visage. L’objectif est de proposer des avatars réalistes qui puissent servir de guides, de réceptionnistes ou d’animateurs virtuels aussi bien pour des projets professionnels que grand public.

Les avatars « Neon » seraient également dotés de capacités de dialogue avec les humains bien plus évolués que ce que Samsung propose déjà avec son assistant Bixby.

Les images déjà dévoilées sont assez bluffantes. Difficile de percevoir qu’il s’agit là d’images générées et animées par des ordinateurs. Samsung désigne d’ailleurs par « artifical humans » ses nouveaux avatars intelligents, totalement virtuels et dopés à l’IA.

Le projet « Neon » est dirigé par Paranav Mistry qui expliquait dans une récente interview à LiveMint que les années 2020 seraient marquées par l’apparition d’ « humains numériques » similaires aux IA des films de science-fiction à l’instar du Joi de Blade Runner 2049.

On devrait en savoir plus dans un peu plus de 24 heures…