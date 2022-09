En pleine transformation, le marché du travail évolue vers une gestion des talents toujours plus individualisée, sans perdre de vue l’ensemble des effectifs. Afin d’accompagner les entreprises dans l’optimisation de l’expérience employé, SAP enrichit sa suite RH de nouvelles fonctionnalités.

Année de l’hybridation selon le site de recherche d’emploi Monster, le monde du travail n’en finit pas d’évoluer. Montée en puissance des générations qui ne veulent plus sacrifier leur vie privée à leur vie professionnelle, guerre des talents, recours toujours plus fréquent aux indépendants… La crise du Coronavirus a renforcé les transformations déjà à l’œuvre, jouant même parfois un rôle d’accélérateur. Les entreprises doivent faire feu de tout bois pour redorer leur image et se montrer attractives vis-à-vis des candidats à l’embauche tout en fidélisant, motivant et dynamisant leurs effectifs.

Pour SAP, la solution réside dans « l’expérience employé ». Il y a 10 ans, l’éditeur mettait 3,4 milliards sur la table pour s’offrir Success Factors, spécialiste de la gestion des ressources humaines. Depuis, il n’a cessé d’enrichir sa suite SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) pour l’adapter aux besoins des services RH, bousculés par les mutations du marché du travail. Pour SAP, les entreprises prospèrent lorsque leurs employés sont engagés dans leur carrière et leur entreprise, qu’ils sont correctement qualifiés, qu’ils perçoivent des perspectives d’évolution adaptées à leur profil et qu’ils ont un fort sentiment d’appartenance. Dès lors, les responsables RH ont besoin de cerner les salariés, de connaitre leurs talents, mais aussi leur mécontentement, leurs ambitions, etc.

Boostée à l’apprentissage automatique et à l’IA, HXM est précisément là pour offrir cette vision d’ensemble des effectifs avec la capacité de zoomer sur chaque individu. Une nouvelle vague d’innovations disponibles depuis le début du quatrième semestre 2022 renforce la démarche. Avec Skills ontology, les entreprises peuvent identifier en permanence les compétences d’un employé en fonction de son poste, de ses responsabilités, de ses expériences et de ses réalisations. Source d’information dynamique, Growth portfolio rassemble les spécificités de chaque employé : ses compétences, ses points forts, sa manière de travailler, mais aussi ses passions et aspirations. Plus porté sur la gestion d’équipes, Dynamic teams permet de suivre une équipe et de mesurer ses résultats.

Ces nouvelles fonctionnalités sont bien entendu combinées au portail interne SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace, Skills ontology et Growth portfolio permettant notamment une individualisation des recommandations au sein du portail.

« En nous appuyant sur notre héritage en matière de gestion des talents, nous réimaginons la manière dont les entreprises assurent la gestion et le développement professionnel de leurs collaborateurs pour répondre aux exigences émergentes du travail de demain. Lorsque les gens ont la possibilité de travailler sur ce qui les passionne, ils sont plus engagés, plus performants et permettent à leur entreprise d’obtenir des résultats commerciaux hors normes, » souligne Meg Bear, Présidente et Chef de Produit de SAP SuccessFactors.